Saint-Laurent en direct : Les Escoumins font pression sur Parcs Canada

Le conseil municipal des Escoumins a appris avec déception la fin de l’activité Saint-Laurent en direct il y a quelques semaines. Il réclame maintenant à Parcs Canada le maintien de cet attrait majeur du Centre de découverte du milieu marin (CDMM), aux yeux du maire André Desrosiers.

Lors de la dernière rencontre du conseil, les élus des Escoumins ont adopté l’envoi d’une demande de maintien de l’activité Saint-Laurent en direct CDMM à Parcs Canada, qui a décidé que 2024 serait sa dernière année.

L’activité Saint-Laurent en direct permettait aux visiteurs du CDMM de voir ce qui se passait au fond du fleuve Saint-Laurent en compagnie de l’équipe de plongée d’Explos-Nature des Bergeronnes qui animait l’activité durant la saison estivale.

Le maire des Escoumins, André Desrosiers, accueille cette annonce avec appréhension, puisque l’activité constitue, selon lui, un attrait majeur du CDMM situé aux Escoumins.

Pas avisés

L’élu a eu vent de cette décision par l’entremise du Journal, qui a divulgué cette nouvelle dans ses pages le 28 février.

« On a vu passer ça dans le journal, et on n’a jamais été avisés de ça », se désole-t-il.

En parallèle, André Desrosiers déplore la volonté des gouvernements fédéraux et provinciaux d’agrandir la superficie du Parc marin Saguenay–Saint-Laurent au cours des prochaines années.

« Il ne faut pas que le prolongement du parc vienne nous enlever des activités », juge-t-il.

« Nous sommes l’une des meilleures places pour faire de la plongée sous-marine, et Saint-Laurent en direct plaisait beaucoup aux gens », raconte le maire.

L’élu annonce que si les démarches ne fonctionnent pas, il y aura des « pressions pour faire changer ça », termine-t-il.

L’organisme Explos-Nature des Bergeronnes, contacté par le Journal à l’occasion de cette demande, n’a pas voulu répondre à nos demandes d’entrevue.

Irremplaçable

De son côté, Parcs Canada dit reconnaître la contribution ainsi que la grande expertise du milieu marin d’Explos-Nature.

« Nous continuons d’explorer d’autres pistes de collaboration avec l’organisme sur plusieurs aspects de l’expérience des visiteurs dans le parc marin », laisse entendre pour sa part l’agente partenariats, engagement et communications pour Parcs Canada, Cynthia Gauthier.

« Le Centre de découverte du milieu marin demeurera un centre d’interprétation et de découverte des fonds marins attractif ainsi qu’un lieu incontournable pour l’observation de mammifères marins depuis la rive », conclut-elle.

Mais pour le maire des Escoumins, le CDMM serait amputé de son aspect le plus intéressant si Saint-Laurent en direct en venait qu’à déserter les lieux.

« Qu’est-ce qu’il va avoir à voir si ce n’est pas de Saint-Laurent en direct ? » se demande André Desrosiers.

« Si c’est pour aller s’asseoir sur la galerie et regarder les baleines en face, il y a les crans juste à côté qui sont accessibles gratuitement », fait-il savoir.

« Parcs Canada essaie de faire de l’argent avec ça, et quand ils en font, ils nous coupent les services », critique le maire.