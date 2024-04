Vivre avec la sclérose en plaques sur la Côte-Nord 

Au Canada, 12 personnes par jour reçoivent un diagnostic de la sclérose en plaques. Le Québec est l’un des endroits les plus touchés dans le monde. Certains grands centres sont munis de cliniques spécialisées pour faire face à cette maladie. Mais qu’en est-il pour les personnes atteintes qui résident sur la Côte-Nord ?

Maladie de personnes âgées, maladie qui touchent seulement les femmes et maladie qui se guérit avec des médicaments sont toutes des idées préconçues encore bien présentes, malgré qu’elles sont totalement fausses, selon Kate Porter, directrice générale de la Société canadienne de la sclérose en plaques Côte-Nord.

Une personne qui reçoit son diagnostic est invitée à prendre contact avec l’association de la région afin d’y devenir membre.

La directrice générale rappelle que sa mission première est d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes.

« On vise cette année d’être en mesure de rapprocher nos membres des services médicaux », souhaite-t-elle.

La réalité de la région vient avec les soins médicaux difficilement accessibles sur le territoire nord-côtier.

Pour cette raison, les fonds de l’association sont conçus pour faciliter les déplacements des personnes atteintes vers les cliniques SP et les spécialistes à l’extérieur de la région.

Pour l’instant, l’association assure l’accompagnement, l’entraide, l’écoute, le support, les activités et tous les renseignements nécessaires aux membres.

Une marche pour avancer les recherches

L’événement majeur de collecte de fonds qui permet d’aider, de sensibiliser et de donner aux personnes aux prises avec la sclérose en plaques (SP) se tiendra le 26 mai au parc des Pionniers de Baie-Comeau à compter de 11 h.

« Elle constitue souvent le premier point de contact de ces personnes avec notre organisme et permet la création de liens solides entre les membres de la collectivité de la SP », confirme Kate Porter, qui sera présente à l’événement.

La Marche SP rassemblera des milliers de Québécois qui marcheront tous d’un même pas dans plus de 18 villes du Québec simultanément et soulignera cette année ses 30 ans d’existence. « Avec les recherches, on souhaite être capable de traiter la maladie afin qu’un jour, on puisse réussir à la guérir », divulgue Mme Porter.