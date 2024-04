Nouveau spectacle de la Thérèse troupe

La Thérèse troupe, composée d’élèves de 5e secondaire de la polyvalente des Berges, présentera la pièce Week-end à l’île noire dans la salle commune de son école secondaire, les 19 et 20 avril.

L’ex-enseignant retraité et animateur d’ateliers d’art dramatique Robert Bouchard portera sur cette production le chapeau d’impresario et metteur en scène, pour accompagner les élèves.

Contrairement à leur dernière expérience qui mettait de l’avant de courts sketches comiques concentrés en février 2023, Week-end à l’île noire promet d’équilibrer à parts égales le suspense et l’humour lors d’une seule histoire.

M. Bouchard souligne que les deux représentations pourront accueillir une centaine de spectateurs dans la salle commune aménagée en amphithéâtre pour l’occasion.

Une pièce qui a de l’histoire

L’origine de la pièce remonte à 1999, alors que les élèves de la polyvalente des Rivières de Forestville de l’époque avaient été mandatés afin d’écrire une comédie dramatique pour le théâtre.

« À l’époque, je leur avais fait lire Témoin à charge et Ils étaient dix d’Agatha Christie, et on a reconstruit une pièce où c’était les adolescents qui vivaient le cauchemar de disparaître un par un à la place des adultes », raconte l’ancien enseignant.

Ce dernier assure que les rôles ont été mis au goût du jour pour que les acteurs aient des personnages plus proches de leur vécu.

Le public pourra même voter à l’entracte pour déterminer qui est le meurtrier, un élément participatif qui promet de plaire.

« C’est une pièce qui a été jouée à chaque 4 ou 5 ans depuis 1999, et elle a été adaptée à chaque occasion depuis », dévoile Robert Bouchard.

Les billets seront disponibles à la porte les soirs de représentation ou en contactant M. Bouchard.