Pas de relève pour la Ligue de balle HCN

C’est la fin pour la Ligue de balle HCN. Personne n’a levé la main pour prendre la relève de l’organisme qui ne tenait qu’à un fil depuis deux ans.

Après avoir lancé un cri du cœur sur les réseaux sociaux en février, les membres du conseil d’administration ont tenu l’assemblée générale annuelle de la Ligue de balle HCN le 8 avril à Forestville.

Certains s’étaient indignés de cette triste fin qui planait au-dessus de l’organisme, mais c’est dans une salle vide que quatre des administrateurs ont mis fin aux activités de la ligue. « Ça me fait mal au cœur », a lancé le vice-président Michel Canuel, appuyé de ses consœurs autour de la table.

Même s’ils avaient tous le cœur gros, les bénévoles ne pouvaient plus tenir l’organisme à bout de bras. La saison 2023 s’est avérée la goutte qui a fait déborder le vase.

La diminution du nombre de joueurs est sans aucun doute le caillou dans la chaussure. Alors qu’on pensait créer trois classes pour jouer l’été dernier, seulement la catégorie mixte a pu être conservée. Trois équipes ont été formées de peine et de misère et les deux tournois autrefois organisés par la ligue n’ont pas suscité suffisamment d’engouement pour être tenus.

« La saison 2023 a été assez complexe en organisation. Le taux de participation était alarmant. On a réussi à adopter une formule mixte qui se déroulait sur deux soirs. On a eu une équipe qui s’est désistée en cours de route et plein de revirements de situation. Donc, on est à la croisée des chemins », a résumé la présidente Kim Bouchard.

Selon les administrateurs, la situation n’est pas unique à Forestville. « En espérant que ça revienne dans quelques années et pour le mieux, mais est-ce qu’une ligue enregistrée avec une structure officielle est une bonne façon de faire ? Peut-être que ça sera plus officieux, on verra », questionne Mme Bouchard.

« Le plus dommage, c’est qu’il y aura un choix d’activité de moins à Forestville et une infrastructure qui ne sera pas utilisée », se désole-t-elle en mentionnant au passage que le terrain de balle forestvillois est « un des plus beaux sur la Côte-Nord ».

Relève difficile

Comme la diminution de la participation se fait sentir depuis quelques années déjà, des actions ont été posées afin trouver de la relève pour ce sport et ainsi combler les équipes. La ligue a également procédé à des assouplissements réglementaires pour accueillir plus de jeunes sur le terrain du parc Charles-Lapointe.

« Ce n’est pas parce qu’on n’a pas essayé. On a fait des camps d’entraînement en début de saison pour la mise en forme. N’importe quelle femme ou homme pouvait remplacer dans n’importe quelle équipe », illustre Michel Canuel.

« Il y a eu des ajustements pour qu’on puisse embarquer des jeunes de 16 ans, pour avoir de la relève et les habituer aussi », ajoute Lucie Boulianne, administratrice. « On a modifié les règlements pour essayer que ça continue malgré le manque de joueurs », renchérit Fanny Savard Marceau, trésorière.

La pandémie de la COVID-19 a aussi été un facteur aggravant, selon le conseil d’administration. « Il y a en a qui ne voulaient pas jouer avec les règlements spéciaux entourant la COVID », souligne Mme Savard Marceau. « Des joueurs ont décroché pendant la pandémie puisqu’ils ont essayé d’autres activités et ne sont jamais revenus », poursuit sa consœur Lucie Boulianne.

Dissolution

Le conseil d’administration de la Ligue de balle HCN était composé de sept membres, mais un poste était vacant. Deux administrateurs, non présents lors de l’assemblée générale annuelle, avaient déjà donné leur démission.

Les deux personnes en élection, soit Fanny Savard Marceau et Lucie Boulianne, n’ont pas renouvelé leur mandat et aucune main ne s’est levée pour prendre leur relève.

La présidente et le vice-président avaient pour intention de quitter leur siège, mais ils sont demeurés en poste afin de procéder à la dissolution de l’organisme.

La somme restante dans le compte de la ligue, qui avoisine les 3 000 $, sera redistribuée à des organismes du milieu touchant au sport et à la jeunesse.