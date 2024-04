Le ministère de la Santé rapporte 28 cas de lésions oculaires à la suite de l’éclipse

Les dangers de l’éclipse reliés à la vision ont été largement diffusés dans les médias, et le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de suivre la situation de près. Il rapporte 28 cas de lésions oculaires reliés à l’éclipse solaire du 8 avril.

Les dommages répertoriés sont variés, notamment des kératites, c’est-à-dire une maladie qui se présente sous la forme d’une inflammation de la cornée, des cas de kératoconjonctivite sèche qui se traduit par une sécheresse oculaire ainsi que des cas de rétinopathie solaire, que la Dre Cynthia Qian, médecin ophtalmologiste spécialiste en rétine, avait décrite à La Presse Canadienne comme une brûlure permanente dans la rétine.

C’est la première fois que la Direction de la vigie sanitaire du ministère de la Santé et des Services sociaux met en place une vigie des lésions oculaires liées à une éclipse solaire. Elle suit différents indicateurs en collaboration avec l’Ordre des optométristes du Québec qui lui rapporte notamment les patients se présentant dans les cliniques d’optométrie en lien avec l’éclipse.

Selon les plus récentes données du ministère, en date du 17 avril, 28 cas de lésions oculaires liées à l’éclipse ont été confirmés par des optométristes via le formulaire de déclaration. Toutefois, le nombre de cas peut être sous-estimé, affirme le ministère, puisque les données recueillies par les cliniques d’optométrie sont sur une base volontaire et qu’il peut y avoir un délai dans la déclaration des cas.

De plus, les patients qui pensent avoir subi un dommage aux yeux en observant l’éclipse ne se présentent pas nécessairement dans les cliniques d’optométrie.

Par ailleurs, le ministère s’affaire toujours à analyser l’impact de l’éclipse sur les consultations aux urgences.