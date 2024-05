Pessamit inaugure son nouveau poste de police

Situé au 11, rue Utipan, le nouveau poste de police de la communauté innue de Pessamit a été officiellement inauguré le 10 mai. Il regroupe à la fois les services policiers ainsi que ceux de la sécurité incendie.

Les coûts de l’infrastructure, installée dans le nouveau développement de la communauté, ont été partagés entre les gouvernements provincial, fédéral et le Conseil des Innus de Pessamit.

« Nous pouvons être fiers du travail accompli. Cet environnement de travail, réalisé en collaboration avec les résidents, répondront à leurs besoins spécifiques et adaptés à leur réalité », a mentionné la cheffe de Pessamit, Marielle Vachon, lors de la cérémonie d’inauguration.

Selon cette dernière, les nouvelles installations auront « un effet positif pour les services de police ». « C’est un point de référence et un établissement sûr pour les familles et les victimes qui ont besoin d’aide, et ce, pour plusieurs années », a-t-elle soutenu.

Le ministre Ian Lafrenière, responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, était présent pour l’occasion. Il a rappelé qu’il a déjà œuvré comme policier plusieurs années et aussi comme pompier.

« C’est le fun de voir les deux ensemble dans le même bâtiment. Un poste de police dans une communauté, ça représente beaucoup. Ça représente la sécurité pour tous les membres, les jeunes, les femmes. Ça va peut-être devenir un exemple pour les autres communautés », a-t-il lancé.

L’élu était surpris de découvrir que la totalité des membres policiers viennent de la communauté. « C’est une grande fierté. J’espère que l’annonce d’aujourd’hui va donner le goût à d’autres jeunes d’aller suivre la formation », a partagé le ministre.

Sur place, pour la coupe du ruban devant le nouveau bâtiment, on retrouvait des représentants du ministère de la Sécurité publique du Canada, du ministère de la Sécurité publique du Québec, de l’Association des chefs de police des Premières Nations et Inuits du Québec ainsi que de la Sûreté du Québec.

Remise de médailles

Après l’inauguration, les gens présents se sont déplacés au centre communautaire pour la remise de médailles de reconnaissance pour 10 années de service au sein de la police autochtone. Sept policiers de la communauté en ont reçu une.

De plus, il était aussi l’occasion de souligner les 25 années de service au sein de la Sécurité publique de Pessamit de l’adjointe administrative Andrée Bacon.