Mobilité et polyvalence des travailleurs dans la construction: projet de loi adopté

Le projet de loi visant à accroître la mobilité et la polyvalence des travailleurs de la construction a été adopté jeudi à l’Assemblée nationale.

Le projet de loi présenté par le ministre du Travail, Jean Boulet, permettra un plus grand partage des tâches entre certains métiers de la construction.

Il allégera également les règles qui encadrent la mobilité des travailleurs entre les différentes régions du Québec.

Il vise aussi à renforcer le rôle, la gouvernance et le fonctionnement de la Commission de la construction du Québec.

Les associations d’employeurs ont salué l’adoption du projet de loi, affirmant qu’il est de nature à accroître la productivité au chantier, notamment par le décloisonnement de certains métiers et une plus grande mobilité interrégionale des travailleurs.

Les associations syndicales sont d’un autre avis. Elles craignent pour la qualité de certains travaux, à cause du partage des tâches, et pour les questions de santé et sécurité au travail. Elles appréhendent également les répercussions sur les travailleurs dans les régions éloignées.

Le ministre du Travail s’est félicité de l’adoption de son projet de loi, qui va faciliter selon lui l’exécution des projets de construction. «C’est toute une série de moyens qui vont aider l’industrie à mieux réaliser les projets d’hôpitaux, d’écoles, de logements et d’infrastructures énergétiques, industrielles ou commerciales dont le Québec a besoin pour assurer sa prospérité et pour mener à bien la transition énergétique.»