MRC de la Haute-Côte-Nord : 1,1M $ d’investissements pour le développement de la région

Plusieurs soumissions dans les différents programmes de la MRC de la Haute-Côte-Nord ont été soutenues lors du dernier conseil des maires du 22 mai.

Une somme de 125 580 $ a été remise dans le cadre du nouveau programme Signature innovation (FRR 3) « La Haute-Côte-Nord, territoire d’eau et de forêt », avec Les Éblouis de Sacré-Coeur (19 802 $), Sacré-Coeur Sauvage (30 777 $) et le Club du Lac des Baies (75 000 $) également sur le territoire de Sacré-Coeur.

Plusieurs projets retiennent l’attention du côté du Politique de soutien aux entreprises (PSE), dont la Pourvoirie Chez Pelchat (14 993 $) pour des activités durant la période hivernale, Complexe Biosphère (29 912 $) pour la bonification du site et des installations de glamping, Institut Douceur Esthétique (12 500 $) pour son ouverture, et les Services Mécaniques H&D (30 000 $) pour l’achat d’équipements pour le remorquage et le transport lourd.

Dans le Programme vitalisation municipale (FRR 4), la municipalité des Escoumins reçoit 100 000 $ pour son projet de Parc des ornithologues, la municipalité de Sacré-Coeur (62 947 $) fait l’acquisition d’équipements de sauvetage en milieu isolé, et finalement la municipalité des Bergeronnes (20 935 $) va de l’avant avec la première phase de son projet de vélos électriques en libre-service.

Le Club sportif des Bouleaux Blancs reçoit 50 900 $ dans le FRR 4 pour faire l’acquisition d’un équipement de surfaçage de sentiers de motoneiges, ainsi que 62 522 $ dans la Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour acquérir des génératrices pour le relais des bouleaux blancs.

La coopérative des travailleurs forestiers de Ste-Marguerite (COFOR) reçoivent 250 000 $ pour l’acquisition de chargeuses à bois sur chenille dans le cadre du Fonds local d’investissement/Fonds local de solidarité (FLI/FLS) et un autre 30 000 $ supplémentaire dans le PSE.