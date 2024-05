7 206 $ pour la Villa Forestville grâce aux Biscuits sourires

Voici l’équipe de bénévoles et d’employés qui ont contribué au succès de cette campagne du Biscuit sourire. On aperçoit également la mairesse de Forestville et présidente de Villa Forestville, Micheline Anctil, et le propriétaire du restaurant Tim Hortons, Pascal Simard.