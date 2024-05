Le nouveau Maxi de Forestville prêt à la fin juin

Le magasin d’alimentation Provigo de Forestville changera de bannière et deviendra un Maxi 3.0. Les travaux de réaménagement forceront la fermeture de l’épicerie à partir du 22 juin.

C’est le 27 juin dès 8 h que les clients pourront visiter le nouveau Maxi.

« Cette transition est une réponse directe à notre volonté de mieux servir notre clientèle », dévoile Geneviève Poirier, gestionnaire, affaires corporatives et communications pour les compagnies Loblaw.

La gestionnaire affirme qu’une analyse a démontré que la proposition d’un Maxi sera « encore mieux adaptée aux attentes et aux besoins de la population de Forestville », explique-t-elle.

Plusieurs enseignes Provigo dans la province changent de modèle d’opération en migrant vers le concept de Maxi 3.0, qui est « axé sur les bas prix mais aussi sur la fraîcheur et la variété, grâce notamment à une vaste gamme de produits locaux, de produits de soins naturels et biologiques ainsi qu’aux programmes Imbattable et PC Optimum », entrevoit Geneviève Poirier.