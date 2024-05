Raphaël Bouchard à la barre du Festival Charlevoix Danse

Charlevoix, contrée natale du premier danseur des Grands Ballets canadiens Raphaël Bouchard, accueillera les 17 et 18 août la première édition du Festival Charlevoix Danse. Les ex-participants de la populaire émission Révolution Alex et Alex et Marcio, la danseuse étoile Maude Sabourin et l’initiateur du festival seront de ceux qui vous en mettront plein la vue.

L’idée du festival a germé alors que le danseur était cloué au sol par d’importantes blessures. « On venait de rouvrir les salles après la Covid et je me suis blessé. Ç’a été un gros choc émotionnel, considérant l’âge que j’ai. J’approche la quarantaine. Pour un danseur, ça signifie qu’il faut commencer à penser au futur! »

Durant les quelque 13 mois où il n’a pu monter sur les planches, Raphaël a eu le temps de réfléchir à ce festival qu’il souhaitait implanter dans sa région natale. « Baie-Saint-Paul, c’est ma ville, j’y suis très attaché. Je me suis demandé « qu’est-ce que je peux faire pour amener un truc intéressant, très artistique? » Il n’y avait pas vraiment de danse dans la ville donc j’ai eu l’idée d’inviter des gens à venir danser! »

Raphaël Bouchard et Maude Sabourin. Photo Sasha Onyshchenko

Peu ferré en création d’événements, Raphaël Bouchard avait tout à apprendre. «Au début, je voyais ça gros! Je ne connaissais pas du tout ça, mais j’ai commencé à la base. J’ai ouvert un OBNL, il y avait plein de critères à suivre… Je pensais faire des demandes de subvention, mais j’ai compris qu’il fallait que je fasse une première édition d’abord », résume l’artiste.

Il s’est tourné vers les entreprises de Baie-Saint-Paul pour obtenir du soutien financier. « J’ai ramassé 3400$, le festival m’en coûte 15 000, alors il faut que je vende des billets! » Il est d’ailleurs au Maxi pour promouvoir son festival aujourd’hui et demain, 30 et 31 mai.

Un « line up » d’étoiles

L’option du spectacle gala d’une heure, très condensé et présenté à deux reprises, est celle qu’il a retenue. « Je n’étais pas certain, mais on m’a recommandé d’être tête d’affiche, parce que personne ici ne m’a vu danser sauf mes parents, mes grands-parents… Donc je suis parti là-dessus! », explique-t-il.

Il n’a eu qu’à jeter un coup d’œil à son réseau pour trouver des danseurs susceptibles de captiver l’auditoire charlevoisien.

La première danseuse Maude Sabourin se passe de présentation dans le milieu de la danse.

Sa « grande copine et collègue » Maude Sabourin est la première vers laquelle il s’est tourné. «On se connaît depuis qu’on a 15-16 ans, on a fait notre cursus ensemble, on a dansé aux Ballets de Monte Carlo durant des années ensemble. On se comprend super bien. C’est comme ma petite sœur! » Avec elle, il fera une démonstration de sa spécialité, le pas de deux.

Plusieurs danseurs de renom fouleront la scène de l’auditorium du Centre éducatif Saint-Aubin.

« Ce que le Québec connaît de la danse, c’est Révolution, alors j’ai invité Marcio qui a gagné la première édition et qui va danser avec Sara Harton de Québec, et le duo Alex et Alex. »

Alex Francoeur.

Alex Carlos.

Il a appris récemment et avec bonheur l’existence de l’École de la Cité-danse. « Alexandra Savard m’a invité au spectacle de fin d’année et j’ai choisi le numéro d’une des troupes pour participer au spectacle. J’ai envie de développer les collaborations avec le milieu», indique Raphaël Bouchard. Il a approché le Domaine Forget. « On aimerait travailler ensemble sur le volet éducatif, culturel, dans les prochaines éditions. »

Raphaël Bouchard. Photo Sasha Onyshchenko

Le même gala sera présenté le samedi 17 août à 20h, et le dimanche 18 août à 14h. Un atelier de danse thérapie (contribution volontaire) sera également offert dimanche.

« Éventuellement, j’aimerais qu’on puisse offrir de la danse thérapie dans les CHSLD, des ateliers de danse dans la ville… C’est l’an un, je préfère commencer petit pour ne pas me planter, mais j’ai des ambitions! », conclut Raphaël Bouchard.

Et amener la danse au cœur de Baie-Saint-Paul en est une.

www.festivalcharlevoixdanse.org