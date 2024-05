La Municipalité des Escoumins finaliste du Prix Inspiration des Villages-relais

La Municipalité des Escoumins s’est classée finaliste de la 11e édition du concours Prix Inspiration de la Fédération des Villages-relais du Québec. C’est son projet d’arches numériques historiques, installées aux extrémités du sentier du Moulin, qui lui a valu cet honneur.

« C’est toujours avec beaucoup de fierté que nous offrons chaque année cette reconnaissance tant appréciée de nos partenaires. Et la Municipalité des Escoumins a su démontrer avec génie la raison pourquoi les Villages-relais se distinguent depuis plus de 15 ans », mentionne Ghislaine M. – Hudon, présidente de la Fédération des Villages-relais du Québec.

Les arches d’information interactives et tactiles permettent aux visiteurs de connaître l’histoire du sentier et d’en apprendre davantage sur le village. « Elles s’intègrent harmonieusement à l’environnement local, renforçant l’identité visuelle de la région tout en mettant en valeur son patrimoine naturel et culturel », selon la Fédération.

La 11e édition du Prix Inspiration a permis de rassembler les représentants des 48 municipalités qui composent le réseau québécois des Villages-relais à Saint-Donat et de reconnaître le travail des 22 projets qui ont été déposés cette année.

Le concours Prix Inspiration est organisé par la Fédération des Villages-relais du Québec en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable.