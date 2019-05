Les mille et une histoires du Festi-Livre Desjardins 2019

Les Bergeronnes – C’est du 3 au 5 mai dernier qu’a eu lieu la 19e édition du Festi-Livre Desjardins. Pour l’occasion, des centaines d’amoureux des mots se sont rassemblés à la polyvalente des Berges pour y rencontrer les quelques auteurs invités ainsi que la présidente d’honneur de cette édition, Annie Brocoli. Sur le thème , le rendez-vous fut, cette année encore, un grand succès.

Cet événement, qui rend hommage à la littérature, a débuté par la traditionnelle tournée des auteurs dans les écoles et bibliothèques de la région. Le cocktail d’ouverture du vendredi soir, animé avec beaucoup d’aisance par Michel Bouchard des Bergeronnes, fût dynamique et enrichissant à bien des égards. Au cours de la soirée, les spectateurs ont eu droit, pour leur plus grand plaisir, à un petit spectacle présentant de façon différente et ludique les auteurs invités et sa présidente d’honneur. Par la suite, deux auteurs Nord-Côtiers, Marc Boulay et Marie-Pier Deschênes, ont profité de l’occasion pour lancer leurs œuvres respectives.

Le samedi, toute la journée, ont eu lieu les concours de dictée des écoles primaires et secondaires de la région. En soirée, il était possible d’assister à la remise des bourses pour le concours de composition de nouvelles rédigées par les élèves de secondaires 4 et 5 de la polyvalente des Berges et celui d’écriture de la Coopérative forestière la Nord-Côtière en collaboration avec l’Association forestière Côte-Nord et ayant pour thème « La fierté de travailler en forêt ». La bourse Gaétan Boucher récompensait, quant à elle, un élève s’étant démarqué pendant l’année par son implication culturelle dans son école et sa municipalité.

Afin de souligner la fin des festivités, les parents des élèves de l’école Dominique-Savio avaient préparé un brunch le dimanche, pendant que les élèves, eux-mêmes, présentaient un petit spectacle. Évidemment, pendant toute la fin de semaine, un coin « boutique » était à la disposition de tous ceux qui aiment « bouquiner ».

Une présidente d’honneur surprenante

« Si on m’avait dit que je serais présidente d’un Festi-Livre, j’y aurais jamais cru », a confié Annie Brocoli pendant son discours lors du cocktail du vendredi. L’auteur prolifique, ayant à son actif un livre et plus de 100 chansons et scénarios d’émissions jeunesse, en a surpris plus d’un en déclarant avoir une relation « amour-haine » avec les mots. Étant dyslexique, son parcours scolaire a été parsemé d’embûches. Elle a quitté l’école tôt dans sa vie mais, malgré tout, son cheminement prouve qu’avec de la persévérance, on peut aller loin dans la vie.