Un concert de fin de saison teinté d’émotion

Forestville – Dans le paysage des communautés de Forestville et des environs depuis maintenant 36 ans, l’École de musique de Forestville a ainsi permis à plusieurs générations de s’initier ou se perfectionner dans les domaines du chant, du piano et de la guitare.

Encore cette année, environ trente élèves dont quatre adultes en provenance de Portneuf-sur-Mer jusqu’à Colombier, ont offert une douzaine de prestations dans le cadre du spectacle de fin d’année tenu à l’Écono Lodge de Forestville le 5 mai dernier devant 90 personnes.

« Beaucoup de nouveaux élèves ont joint les rangs de l’École de musique cette année et la plupart en étaient à leur premier spectacle », dit Karine Savard, trésorière de l’organisation. Afin d’encourager ces derniers à poursuivre, une vidéo du premier spectacle des quatre doyens du groupe a été présentée.

Madame Savard salue également la participation de monsieur Bertrand Gagnon de Colombier, qui participe au spectacle pour la 2e année. « Les gens qui suivent des cours ne sont pas obligés de participer au spectacle de fin d’année. Mais l’adhésion de monsieur Gagnon au concert, démontre que la musique ce n’est pas seulement pour les tout-petits et les jeunes et le spectacle non plus ».

Pour une deuxième année consécutive, l’École de musique se démarque avec l’Éveil à la musique, un programme musical offert gratuitement à quatre garderies du secteur qui en font la demande. « L’objectif c’est de choisir des garderies intéressées qui n’ont jamais bénéficié du service », ajoute madame Savard.

Sylvie Auger professeur de chant et de piano ainsi que du programme Éveil à la musique, de même qu’André Lajoie professeur de guitare, ont tous deux confirmé leur retour l’an prochain.