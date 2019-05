Il prépare une tournée pour 2020 – Le magicien Éric Couture voit grand avec Oz

Baie-Comeau – Éric Couture pratique la magie. Nord-Côtier d’origine, mais Almatois d’adoption, il poursuit la préparation du spectacle Oz qu’il compte promener en 2020 dans la région où il a grandi et dans celle où il habite.

À un an de son entrée en scène, le magicien et enseignant en anglais au secondaire prend les devants pour faire la promotion de son nouveau spectacle. Les dates et les salles ciblées seront connues au cours de l’automne 2019 ou au début de 2020, souligne-t-il.

Oz fera place à la magie de proximité, ce qui permettra un retour aux sources en matière de magie pour l’homme qui est né et a grandi à Port-Cartier. En ce moment, les trois quarts du show sont bâtis. « D’ici 2020, je vais trouver les perles rares qui vont faire wow! », indique-t-il au téléphone.

Ambiance feutrée, présentation de numéros peaufinés au fil des ans, prédictions étonnantes et numéros avec des aiguilles, des clous, des cartes et des pièces de monnaie, voilà ce qu’Oz proposera.

« Beaucoup de manipulations d’objets de toutes sortes présentées sur des chansons que les gens aiment », assure-t-il, en parlant aussi d’un spectacle interactif au cours duquel les spectateurs ne pourront qu’être bernés « dans le bon sens ».

Le public aime

Éric Couture a écrit et pensé le spectacle Apparence pendant plusieurs années, avant de le présenter sur une base régulière dans un hôtel de Saguenay à l’été 2012. Ce show était constitué d’illusions majeures avec des lévitations, la traversée d’une turbine d’avion en marche et plus encore, rappelle-t-il.

Malgré le succès incontesté de ce projet, le magicien dit avoir réalisé avec le temps que le public préfère encore la magie de proximité. « Quand t’es à deux pieds d’un magicien qui fait disparaître une pièce de 25 cents, ils y croient plus », confie-t-il.

Éric Couture voit Oz comme de la magie de salon qui laissera ses spectateurs sur le qui-vive. « Je veux qu’ils sortent de là en se disant comment il a fait ça. Oui, je vais les avoir, c’est sûr », ajoute-t-il, en parlant du divertissement qu’il veut offrir.

À la St-Pancrace

Éric Couture était de passage à Baie-Comeau le vendredi 3 mai puisqu’il était attendu à la microbrasserie St-Pancrace pour offrir de la magie de proximité. De 18 h à 20 h 30, il s’est promené de table en table pour réaliser ses tours et montrer son savoir-faire.

Baie-Comeau est loin d’être une terre inconnue pour lui puisqu’il y a fait ses études en sciences de la nature dans les années 80.

Après 20 ans passés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’enseignant et magicien dit souhaiter revenir habiter sur la Côte-Nord. À 51 ans, sa région natale commence à lui manquer. « Je suis rendu à une place dans ma vie où je veux y retourner », admet celui qui vient de vivre une séparation et qui se dit dû pour un changement.