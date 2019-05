La relance de la Ferme Hovington est sur la bonne voie

Tadoussac – Le conseil des maires de la MRC de La Haute-Côte-Nord répond positivement à la requête de la Municipalité de Tadoussac et réalisera les travaux de mise aux normes de la maison de la Ferme Hovington, qui serait la plus ancienne ferme en activité de la Côte-Nord. Cette décision vient supporter un groupe de bénévoles qui travaillent sans relâche depuis plus de cinq ans à la relance des activités de ce joyau du patrimoine agricole situé sur un site à potentiel archéologique.

Les élus reconnaissent la valeur patrimoniale du bâtiment de la Ferme, érigé en 1896 sur le chemin du Moulin-à-Baude, en plus d’être un levier de développement agricole et touristique pour Tadoussac et les environs.

Les travaux, estimés approximativement à 40 000 $, consistent à refaire l’électricité, la plomberie, les installations sanitaires de même que l’inventaire et la surveillance archéologique.

Le début du chantier est conditionnel à l’engagement par la municipalité de Tadoussac de louer le bâtiment pour une durée minimale de 10 ans.

« La maison va servir à loger les travailleurs agricoles », précise Charles Breton, maire de Tadoussac.

Depuis 2013, plusieurs projets ont émergé sur cette propriété qui surplombe le village de Tadoussac. Divisées en six parcelles, les terres de la Ferme Hovington servent à la culture de petits fruits, de la production en serres et de jardins communautaires exploités à proximité du projet Les Amis de la ferme, où les chevaux, les chèvres et les poulets se côtoient. Un potentiel de fromagerie est même envisagé à long terme. Les groupes concernés ont convenu qu’ils utiliseraient des méthodes biologiques dans la mesure du possible pour assurer les meilleurs rendements et une production alimentaire de la plus haute qualité.

D’après les écrits du journal local Le Tadoussacien, les Amis travaillent avec l’organisme « WWOOF CANADA » WorldWide Opportunities on Organic Farms qui fait partie d’un mouvement mondial qui relie les visiteurs avec les agriculteurs biologiques et les producteurs pour promouvoir des expériences culturelles et éducatives basées sur la confiance et l’échange non monétaire contribuant ainsi à construire une communauté mondiale durable). Ces individus, ces couples et ces familles proviennent du Québec, des États-Unis, de la France et de l’Allemagne.

Charles Breton rappelle que la Ferme Hovington était la propriété du gouvernement du Québec tandis que la MRC de La Haute-Côte-Nord en était la gestionnaire. « L’objectif premier était de la céder à la MRC qui elle par la suite pourrait la céder à la Municipalité, précise le maire de Tadoussac. Mais entre-temps les politiques ont changé et la MRC ne peut plus céder de terres publiques. Donc nous allons y aller avec la location ».

Un peu d’histoire

Selon Nataly Brisson généalogiste, William et son épouse, Léocadie, ont donné naissance à la plus grande des familles Hovington. En comparaison, ils auront, à eux seuls, plus de descendants que les trois autres frères Hovington réunis. Près de 60% des Hovington de la Haute-Côte-Nord sont des descendants de William. Ses fils, à l’exception d’Alexis, seront des pionniers du village de Sacré-Cœur.

Lors du recensement de 1881, Alexis est installé avec sa femme, dans la maison paternelle et est dit cultivateur, comme son père. Il deviendra veuf à deux reprises, supporté par sa mère Léocadie qui veille sur la maisonnée. C’est de sa troisième union avec Ovéline Morin que naîtra la relève du cultivateur. Non pas un mais trois fils d’Alexis et Ovéline continueront la tradition sur la terre du Moulin Baude. D’abord deux célibataires, Eugène et François et le troisième, Philippe.

Ce sera les enfants et petits-enfants de Philippe qui poursuivront la tradition des Hovington au Moulin Baude.