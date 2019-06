Une grande dame du soccer débarque à Baie-Comeau

Baie-Comeau – L’Association de soccer mineur de Baie-Comeau a récemment eu droit à de la grande visite avec le passage en ville d’Isabelle Harvey, une figure légendaire du sport à l’échelle québécoise, canadienne et internationale.

Native de Baie-Comeau, la femme de 44 ans est de retour au Québec depuis la mi-février après avoir passé les 23 dernières années aux États-Unis, plus précisément en Californie.

« J’ai adoré mon cheminement en Californie. J’ai joué et dirigé au niveau universitaire et, après 23 ans j’ai décidé de revenir au pays et je suis très contente. Le Québec me manquait, sa culture ainsi que tout comme ma famille », a reconnu cette sympathique pionnière du sport.

Membre de l’équipe nationale et active lors de la Coupe du monde de 1999 (elle a amassé deux mentions d’aide en trois parties), Isabelle occupe actuellement le 13e rang de l’histoire canadienne avec 44 sélections internationales.

Joueuse universitaire sensationnelle à USC, elle a été intronisée au Temple de la renommée de l’école en 2015. Nommée joueuse de l’année de la division Pac-10 en 1998, Harvey détient toujours quelques records de la réputée université, dont le plus grand nombre de buts.

La Nord-Côtière d’origine est la seule joueuse de l’histoire du programme à remporter les honneurs de quatre saisons à USC. Trois fois, elle a été élue joueuse la plus utile et capitaine de l’équipe au cours de ses trois dernières années.

Entraîneuse

Après avoir brillé comme joueuse, Harvey a ensuite fait sa marque comme entraîneure-chef durant 18 campagnes. Elle a habilement dirigé le programme de football féminin de Cal State LA vers des sommets historiques, particulièrement au cours de la saison 2014.

Intronisée au Temple de la renommée du soccer canadien et également honorée d’un prix Femmes d’influence dans la région de l’Estrie, Harvey a de plus été intronisée au Temple de la renommée du soccer du Québec en 2016.

Modeste malgré ses exploits et tous les honneurs reçus, l’experte conserve toujours la même passion.

« J’étais rendue à un point où je voulais ramener quelque chose ici. J’en avais assez fait là-bas et je suis prête à partager mon expérience et donner quelque chose aux jeunes », a-t-elle assuré avec beaucoup d’entrain.