Trois œuvres originales choisies par les élus

Les Escoumins – Le conseil des maires de la Haute-Côte-Nord a dévoilé le 20 juin, les trois œuvres sélectionnées dans le cadre de la Politique d’acquisition d’œuvres d’art de la MRC de La Haute-Côte-Nord pour l’année 2019.

Le jury a évalué plus d’une vingtaine d’œuvres et le choix s’est arrêté sur l’œuvre Brin de musique, une sculpture sur panache d’orignal de l’artiste Richard Bouchard. La photographie Phoque gris dans le Fjord du Saguenay de Lise Gagnon et L’Avénement, une toile grand format représentant les dunes de Tadoussac la nuit réalisée par Sandra Caissy, sont désormais exposées dans les locaux de la MRC depuis quelques jours, côtoyant ainsi une partie de la collection privée de la MRCHCN.

La Politique d’acquisition d’œuvres d’art vise plusieurs objectifs, dont encourager et soutenir les artistes de la région, faire connaître notre région par les œuvres de la collection et sensibiliser la population aux arts visuels. La MRC souhaite que sa collection privée soit le reflet de la volonté, du travail et de l’implication des gens du milieu à vivre dans un environnement où l’expression artistique et la culture ont une place privilégiée.