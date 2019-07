Un petit rorqual est retrouvé à Longue-Rive

Un petit rorqual échoué à la hauteur de la rivière Sault-au-Mouton à Longue-Rive, a été retrouvé par un touriste il y a environ une heure.

Selon Marie-Ève Muller du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM), les intervenants d’Urgences Mammifères Marins ont été avisés de la situation quelques minutes après la découverte.

Des bénévoles sont actuellement en route pour faire l’échantillonnage. Ils devraient être sur les lieux en début de soirée. D’ici là, la carcasse sera identifiée puisqu’elle risque de repartir avec la marée.

« Seulement avec les photos il est impossible d’avancer une cause de décès, précise Mme Muller. Les résultats des échantillonnages nous permettront notamment de suivre la contamination de la population et d’obtenir des données génétiques ».

Cette triste découverte porte le nombre à cinq baleines retrouvées sur les berges du Saint-Laurent depuis le début de la saison. Le 2 juillet dernier, un autre petit rorqual a été retrouvé échoué dans le secteur de Métis-sur-Mer au Bas-Saint-Laurent.

Photo courtoisie