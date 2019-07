Dufour et Tremblay décrochent l’or dans les Laurentides

Baie-Comeau – Léa Dufour et Éliot Tremblay ont inspiré une autre belle récolte du club d’athlétisme de Baie-Comeau lors de la compétition Corsaire-Chaparral Invitation disputée à Sainte-Thérèse dans les Laurentides.

Les deux athlètes ont été des piliers de leur délégation lors de cette épreuve de la série Coupe du Québec et ont profité du rendez-vous provincial pour se couvrir d’or dans leur catégorie respective.

Originaire de Forestville, Léa Dufour n’a pas fait les choses à moitié et a bouclé la compétition d’envergure avec trois médailles d’or et deux nouveaux records personnels à son actif.

La Forestvilloise a terminé au sommet dans les épreuves du lancer du poids, lancer du marteau et lancer du disque. Léa a établi une nouvelle marque au poids avec un tir de 10m38 avant de se démarquer au marteau avec une performance de 39m45.

Saut à la perche

De son côté, Éliot Tremblay a particulièrement retenu l’attention dans l’épreuve du saut à la perche. Couronné champion, le Baie-Comois a franchi la barre au-delà des trois mètres avec un saut de 3m05.

Deux autres membres du club local ont été décorés dans la région des Laurentides. Abby Dufour, la sœur de Léa, est montée sur le podium au lancer du poids. Elle a reçu l’argent grâce à un tir de 8m60.

Maïka Lowe a ajouté sa touche personnelle dans la récolte régionale en décrochant une médaille d’argent au lancer du javelot avec un tir de 25m91.

Seules concurrentes dans leur division respective au saut à la perche, Camille Tremblay a bouclé le défi avec un saut de 2m10 comparativement à une performance de 2m45 pour sa coéquipière Mélina Morin.