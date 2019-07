Dufour O’Connor gagne le bronze au décathlon Le 14 juillet 2019 Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Sandro Célant

Samuel Dufour O’Connor (à gauche) a remporté le bronze au décathlon. Son coéquipier Justin Simard (à droite) a terminé au cinquième rang. Sur la photo, les deux athlètes posent en compagnie de leur entraîneur Gaétan Simard. Photo courtoisie

Baie-Comeau – Samuel Dufour O’Connor et Justin Simard ont brillamment défendu les couleurs de la région lors du championnat québécois de décathlon disputé sur la piste du PEPS de l’Université Laval.

En lice dans la catégorie juvénile, les deux représentants du club d’athlétisme de Baie-Comeau sont parvenus à se tailler des places dans le peloton des meneurs.

Originaire des Escoumins, Dufour O’Connor a été récompensé pour son bon travail en parvenant à décrocher la médaille de bronze au cumulatif des dix épreuves au programme.

Victorieux dans les épreuves du lancer du disque et du lancer du javelot, l’aspirant de la Haute-Côte-Nord a bouclé la compétition d’envergure avec un total de 4 578 points.

Justin Simard

De son côté, Justin Simard a décroché la cinquième position avec son bilan de 4 367 points. L’athlète local a obtenu son meilleur classement au saut en longueur, son épreuve favorite, avec une deuxième position et un bond de 1 mètre 71.

Pendant que nos aspirants juvéniles étaient en compétition, quatre espoirs nord-côtiers se sont aussi déplacés en direction de la Vieille Capitale afin de prendre part à des journées de perfectionnement avec les autres membres de l’équipe du Québec.

Le Baie-Comois Liam Simard, la Forestvilloise Léa Dufour de même que les Septiliens Jules Croteau et Camille Desjardins ont beaucoup appris lors de cette activité très enrichissante axée sur plusieurs éléments comme la nutrition, le yoga, la psychologie des olympiens ainsi que l’évaluation physique.