Le projet Aire de vie : de la couleur au quotidien

Forestville – C’est sous la pluie mais avec du soleil dans les yeux que l’équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi Haute-Côte-Nord (CJE HCN), invités et résidents du HLM et de Villa Forestville, ont participé à l’inauguration officielle du projet Aire de vie. Un projet créatif et novateur entièrement imaginé par Jacky Tremblay, une jeune femme qui a fait appel aux services de l’organisme.

Le projet Aire de vie, c’est une façon de faciliter le quotidien des résidents du HLM et de Villa Forestville. C’est aussi une idée, une étincelle allumée par Jacky Tremblay, une jeune femme fonceuse et débrouillarde qui réside à Forestville depuis cinq ans.

Avec l’aide de Nancy Gagné et Isabelle Tremblay, respectivement intervenante jeunesse et agente de projets jeunesse au CJE HCN, le projet a finalement vu le jour.

Bancs, tables potagères à la bonne hauteur, adaptées aux balcons, fleurs, vivaces et arbustes égaient désormais l’environnement des résidents, grâce aux bons conseils de madame Thérèse Breton qui a participé à l’élaboration des plans et testé le produit, un bénévole expérimenté Ronald Gauthier qui a réalisé les accessoires de l’Aire de vie, Sabrina Émond et Dylan Foster, deux jeunes habitués du CJE HCN, avec le soutien du CFP de l’Estuaire (Éric Desbiens) et de la Ville de Forestville.

« J’ai voulu recréer les espaces et l’environnement qui manque à ces personnes, ce qu’elles ont un peu perdu en quittant leur maison », a dit Jacky Tremblay, la conceptrice du projet, qui a mené de main de maître l’inauguration.

Un dévoilement ponctué de diverses allocutions: de la mairesse Micheline Anctil, à la directrice générale du CJE HCN Hélène Simard en passant par Isabelle Tremblay, agente de projets jeunesse au CJE HCN. « Vous savez, a-t-elle mentionné, derrière chaque projet il y a un enseignement. Je suis extrêmement fière de ces jeunes, qui sans aucune connaissance, ont poussé leurs limites ».

Le projet Aire de vie a déjà fait des petits. Des bacs à fleurs et autres articles ont été installés au CPE de Forestville et devant le bureau d’accueil de la Zec de Forestville.

À titre de mairesse et de présidente de la Table régionale de concertation des aînés, Micheline Anctil s’est dite extrêmement reconnaissante envers les jeunes impliqués dans le projet et le CJE HCN, « puisque ce projet répond aux besoins de tous en améliorant les conditions de vie des aînés ».

La directrice générale du CJE HCN Hélène Simard, a salué le travail de son équipe qui s’investit dans son rôle d’accompagnement auprès des jeunes qui sont en définition de projet de vie afin d’intégrer le marché du travail, effectuer un retour aux études, ou démarrer un projet entrepreneurial pour enfin trouver leur place au sein de la société.