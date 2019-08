L’Oumigmag offre l’Estran sous la lune

Les Escoumins – L’ensemble L’Oumigmag viendra pour la deuxième année consécuLes Escoumins – L’ensemble L’Oumigmag viendra pour la deuxième année consécutive ravir le public d’, avec cette fois-ci, son tout dernier spectacle qui ne pourrait avoir meilleur décor que celui offert par le fleuve et la lune, sur le site exceptionnel du Centre de découverte du milieu marin des Escoumins, le 17 août prochain.

Intitulé l’Estran, ce spectacle interdisciplinaire mis en scène par Michel Faubert est nourri par l’imaginaire du bord du fleuve et des marées. Enveloppant la parole et les gestes de la poète Isabelle Miron, les musiciens Sébastien Sauvageau (guitare, voix et composition), Alex Dodier (saxophone et clarinette basse), Stéphane Diamantakiou (contrebasse), David Simard (violon, violon d’Hardanger et viole d’amour) et Tom Jacques (batterie et percussions) nous donneront à voir le territoire de l’Estran – cet espace du littoral périodiquement recouvert par la marée. Le dialogue entre la musique contemplative et intense en énergie de l’Oumigmag et la parole de la poète Isabelle Miron promet d’être envoûtant.

En deuxième partie, l’ensemble musical offrira la suite de son premier opus – Territoires – présenté l’an dernier. En effet, avec Habitant, l’ensemble poursuit sa démarche en mariant la musique traditionnelle québécoise avec le jazz, et ce, toujours en lien avec la poésie et le territoire.