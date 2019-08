Pierre Lamoureux rend hommage à la Côte-Nord

Longue-Rive – Pierre Lamoureux a présenté jeudi dernier devant les citoyens de Longue-Rive, son recueil de poésie inspiré du territoire de la Côte-Nord.

C’est à la bibliothèque de la municipalité qu’une vingtaine de personnes se sont déplacées. Ce dernier, qui a résidé pendant 20 ans sur la Zec Iberville, là où la nature et l’homme ne font qu’un. M. Lamoureux a donc partagé quelques poèmes qui lui sont chers et qui traitent de son amour pour la région. « Je profite de cette rencontre avec vous et la présentation de mon livre comme un hommage à ce beau pays, ce beau pays de la Côte-Nord », mentionne-t-il d’entrée de jeu. Celui qui a longtemps été surnommé Le gars des marais, décrit dans ces nombreux récits, qu’il a écrit dans sa cabane, son amour et sa passion pour la nature, l’importance de son coin de pays et des gens qui y habitent. « J’ai eu envie de dire merci. Merci au pays et merci aux gens que j’ai rencontrés », lance M. Lamoureux. Finalement, pour bien terminer sa présentation, M. Lamoureux a présenté une courte vidéo remplies d’images représentatives pour lui et chargées d’histoire.