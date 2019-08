L’engouement se poursuit pour la Traversée du lac Gobeil

Les Bergeronnes – Malgré les caprices de Dame Nature qui a forcé les organisateurs à reporter l’événement au lendemain, la Traversée du lac Gobeil a enregistré un taux de participation remarquable pour cette 4e édition, alors que près de quarante nageurs en provenance de différentes régions du Québec se sont « jetés à l’eau », le 4 août dernier.

Les défis du 1000 mètres et du 500 mètres ont fait l’objet d’une compétition relevée sur les rives du lac Gobeil.

Le 1000 mètres chez les 39 ans et moins, a été remporté par Hubert Boulianne de Baie-Comeau, suivi de David Lalancette d’Alma et Alyssa Vigneault de Baie-Comeau.

Dans la catégorie 40 ans et plus, Luc Brassard de Québec, Fabrice Paquet de Sacré-Cœur et Jean-François Ouellet de Baie-Comeau se sont démarqués.

Dans le 500 mètres catégorie 39 ans et moins, Hubert Bouliannes a de nouveau mérité le titre de champion, suivi de Rosalie Gobeil de Montréal et Édouard Roy des Bergeronnes.

Luc Brassard a remporté les honneurs de cette catégorie chez les 40 ans et plus, suivi de Jean-François Ouellet de Baie-Comeau et Sophie Émond de Québec.

Pour les autres qui profitaient du soleil et de l’ambiance festive, il y avait toujours la légendaire course de canots, un concours de châteaux de sable, un BBQ et la nouveauté de cette année, le défi aquatique pour les 12 ans et moins.