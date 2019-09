Guy Deschênes reçoit la Médaille de la députée

Guy Deschênes, un pionnier de la Haute-Côte-Nord, promoteur et instigateur du premier chantier coopératif au Québec, a été décoré de la Médaille de la députée Marilène Gill, pour la 42e léglislature de la Chambre des communes du Canada le 29 août.

Pour la MRC de La Haute-Côte-Nord, la députée du Bloc québécois a choisi le fondateur de Boisaco et cofondateur de Ripco, Bersaco et Granulco. « Ce n’est pas une médaille politique, c’est une médaille de fierté », a lancé Marilène Gill devant un auditoire attentif réuni à l’Anse-de-Roche à Sacré-Cœur.

« Il faut bâtir notre avenir à notre image,

selon nos aspirations. Et que cet avenir soit conforme à ce qu’on souhaite léguer

en héritage à ceux et celles qui vont

et qui nous suivent déjà. » – Guy Deschênes

Originaire et résident de Sacré-Cœur, Guy Deschênes a été décrit, au même titre que les six autres lauréats de la Côte-Nord, comme « une source d’inspiration (…) et leur rendre un hommage est l’un des moyens de les faire mieux connaître pour que tous nous nous en inspirions. Puissions-nous suivre leur exemple édifiant pour arriver à atteindre ce à quoi nous aspirions comme Nord-Côtiers », a mentionné Mme Gill.

Cette dernière a instauré cette médaille afin de rendre hommage à ces Nord-Côtiers d’exception « qui sont de véritables géants pour leur communauté ».

Entouré de sa famille, représentants de son milieu, employés des entreprises qu’il a fondées, Guy Deschênes s’est dit honoré de cette attention, remerciant avec cette verve inimitable, tous ceux et celles qui partagent son quotidien.