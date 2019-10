Les jeunes soulignent la Journée nationale de l’arbre

Afin de célébrer la Journée nationale de l’arbre, les jeunes des écoles de Tadoussac et de Sacré-Cœur ont été invités à planter quelque 200 arbres sur le parcours du Club de golf Tadoussac le 26 septembre.

La Journée nationale de l’arbre se tient chaque année le mercredi de la Semaine nationale de l’arbre et des forêts. Cette journée est célébrée dans tout le pays par des dédicaces et des plantations d’arbres. À l’invitation de Pièces Auto Deschênes, Arbres Canada et Home Hardware Stores Limited, une trentaine d’élèves ont mis les mains à la pâte, ou plutôt à la terre, pour apprendre comment on plante un arbre, mais aussi pourquoi on le fait.

« Ce programme d’Arbres Canada nous permet de redonner à la communauté de la corporation BEST Golf de Tadoussac d’une façon tangible et réelle. En plantant ces arbres, on contribue à la conservation et à la revitalisation d’un espace vert, en plus des effets accrus pour la production d’oxygène », mentionne Serge Deschênes, président de Pièces Autos Deschênes, qui se dit d’ailleurs ravi de collaborer avec Home Hardware Canada, Arbres Canada et Home Hardware Stores Limited sur ce projet.

C’est une trentaine de magasins Home Hardware qui ont pris part à cette initiative de plantation d’arbres au pays. De plus, depuis 1992, les marchands Home ont planté 26 905 arbres d’une valeur totale de plus de 1,5 million de dollars dans des espaces verts d’un océan à l’autre. « Les 30 dernières années, Arbres Canada et Home Hardware ont travaillé de concert pour planter et entretenir plus de 26 000 arbres, créant de ce fait un héritage durable pour les générations présentes et futures », déclare Georges Bruemmer, représentant d’Arbres Canada.