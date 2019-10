Prix Hommage bénévolat-Québec – Anne Marengo vous invite à leur dire merci!

Le Centre d’Action bénévole (CAB) le Nordest est le porte-parole des Prix Hommage bénévolat-Québec.

Pour cette 23e édition, l’équipe de l’organisme entend remplir pleinement son rôle de promoteur officiel de la Haute-Côte-Nord, et permettre ainsi au plus grand nombre de personnes et d’organismes d’avoir l’opportunité de recevoir l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole.

Sur le thème Dites-lui merci!, les Prix Hommage bénévolat-Québec 2020 sont actuellement en période de mise en candidatures jusqu’au 5 décembre et culmineront à la cérémonie de remise de prix prévue le 21 avril 2020 à l’Assemblée nationale.

Décernés par le gouvernement du Québec, ils visent à souligner l’engagement exceptionnel de bénévoles et les bonnes pratiques d’organismes de toutes les régions du Québec.

Catégories

Trois catégories composent les Prix Hommage bénévolat-Québec. La catégorie Jeune bénévole-Prix Claude-Masson, qui rend hommage à des personnes qui, en date du 19 décembre 2019, sont âgées de 14 à 35 ans.

La catégorie Bénévole, récompense des personnes de 36 ans ou plus qui ont particulièrement contribué à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens.

Et finalement la catégorie Organisme, souligne des organismes à but non lucratif qui ont adopté de bonnes pratiques pour favoriser l’engagement et la motivation de leurs bénévoles et qui sont reconnus pour l’action de leurs bénévoles dans la communauté.

Chaque année, un maximum de 40 personnes et organismes sont reconnus afin de souligner leur implication sociale dans leur communauté.

Un désir d’entraide

Anne Marengo, directrice générale du Centre d’action bénévole le Nordest, estime que plus de 150 bénévoles œuvrent dans les différents secteurs d’activités de son organisme.

Madame Marengo est très fière de constater que les initiatives mises sur pied au cours des dernières années par son équipe, commencent à porter fruit. Le projet-pilote visant à initier au bénévolat des jeunes de l’école St-Luc dès la maternelle, suit toujours son cours, et cinq ans plus tard, les résultats sont probants.

« Ils viennent à la Friperie deux fois par mois et ils aiment ça. On voit que ça part du cœur et qu’ils ont une réelle volonté d’entraide. L’an prochain, ils seront en 5e année et ils pourront décider comment ils veulent s’impliquer dans la communauté », se réjouit-elle.

Madame Marengo et Marie-Ève Boivin, coordonnatrice du maintien à domicile, sont les porte-étendards des Prix Hommage bénévolat-Québec pour cette 23e édition. Elles sont disponibles auprès de toute personne ou organisation de Sacré-Cœur/Tadoussac jusqu’à Colombier qui désire de l’information pour déposer un dossier de candidature.

Pour les autres, le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site des prix Hommage bénévolat-Québec : www.ditesluimerci.gouv.qc.ca