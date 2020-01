Circuit électrique : près de 3000 recharges sur la Côte-Nord

Selon les chiffres d’Hydro-Québec, les automobilistes roulant en véhicule électrique se sont rechargés 2 836 fois sur l’une ou l’autre des 35 bornes du Circuit électrique comprises entre Tadoussac et Natashquan en 2019.

Les bornes les plus utilisées ont été celles de Tadoussac, Les Escoumins et Baie-Comeau, qui comptabilisent ensemble plus de 1 000 recharges, soit pratiquement une recharge par jour par borne. Sur la Côte-Nord, on retrouve 24 bornes standard et 11 bornes rapides.

En 2020, Hydro-Québec prévoit installer des bornes de recharge rapide à Rivière-au-Tonnerre, Havre-Saint-Pierre et Tadoussac afin de mieux répondre aux besoins des visiteurs, qui ont ainsi la possibilité de faire une recharge en chemin.

Rappelons qu’une loi autorise Hydro-Québec à financer l’installation de bornes de recharge rapide à partir des revenus générés par l’augmentation des ventes d’électricité engendrées par la recharge au domicile des propriétaires de véhicules électriques. Le financement de ce réseau est donc sans impact sur les tarifs d’électricité, assure la société d’État.