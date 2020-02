La nouvelle caserne incendie des Escoumins construite pour novembre

À la suite d’un processus d’appel d’offres, la municipalité des Escoumins a pu procéder à l’octroi du contrat de construction de sa nouvelle caserne incendie à l’entreprise Construction Éclair de Clermont, pour un montant total de 2 629 483,43 $.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) a donné son approbation pour la continuité du dossier. « En raison de la période hivernale, les travaux débuteront vers la mi-mai. La période de construction et d’aménagement du terrain sera échelonnée sur une durée d’environ six mois », a mentionné le maire des Escoumins, André Desrosiers, dans le rapport du budget municipal 2020.

Ainsi, la municipalité pourra prendre possession de son nouveau bâtiment au plus tard, à la fin du mois de novembre 2020. Il s’agit d’un projet qui est en préparation depuis quelques années déjà et qui découle du désir d’offrir une caserne mieux adaptée et plus fonctionnelle.

Rappelons que la future caserne de pompiers devait initialement être érigée au bureau touristique de la municipalité. Son emplacement a toutefois été déplacé en face de la Caisse Desjardins située sur la rue Sirois puisque les études de sol à cet endroit ont été concluantes.

La municipalité reçoit de l’aide financière du gouvernement ainsi que du Conseil de la première nation des Innus d’Essipit pour cette nouvelle construction.

BV : La future caserne incendie de la municipalité des Escoumins ressemblera à ce plan architectural en novembre prochain. Courtoisie