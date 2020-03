Les patineurs de la Haute-Côte-Nord s’illustrent

Du 5 au 8 mars, deux patineuses artistiques du Club Esco-Pop des Escoumins et deux patineurs du Club Patin d’argent de Forestville ont participé à la finale provinciale STAR Michel-Proulx à Lévis.

Les Escouminoises Lydia Bouchard et Laurence Gagnon ont mérité respectivement le 9e et 20e rang sur 56 participantes, dans la catégorie STAR 5 plus de 13 ans. « C’est une excellente performance! Nous sommes très fières d’elles. Elles travaillent fort, sont disciplinées et passionnées », lance fièrement la présidente du Club Esco-Pop, Amélie Tremblay.

Quant aux athlètes forestvillois, Fabrice Charest a atteint la 8e position sur 13 participants dans la catégorie STAR 5 hommes moins de 13 ans. Élizabeth Savard a obtenu le 40e rang sur 54 patineuses dans la classe STAR 8 femmes grâce à un score de 24.45.

Les patineurs ont pu participer à cette finale provinciale grâce à l’obtention de leur laissez-passer lors de la finale régionale qui s’est tenue à Port-Cartier en janvier dernier tout comme les 500 autres compétiteurs des 19 régions du Québec. La compétition a donc couronné les champions québécois de patinage STAR.