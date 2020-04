COVID-19 : plus de la moitié des 101 personnes contaminées sont guéries

Plus de la moitié des 101 Nord-Côtiers contaminés à la COVID-19 depuis le 24 mars, date du premier cas, sont aujourd’hui guéris.

Le médecin-conseil à la Direction de la santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun a confirmé que 57 personnes étaient désormais rétablies en point de presse jeudi après-midi. Deux personnes sont toujours hospitalisées, mais aucune autre ne s’est ajoutée depuis un certain temps déjà.

En dressant le bilan du nombre de cas à ce jour, le Dr Fachehoun a souligné que 43 étaient reliés à l’éclosion au pénitencier de Port-Cartier. D’ailleurs, avec ses 79 cas, la MRC de Sept-Rivières est la plus touchée de la région.

Déconfinement

Questionné par rapport au déconfinement qui surviendra bien un jour, le médecin-conseil a rappelé qu’il devra être graduel et s’arrimer avec ce qui se passera ailleurs au Québec. « Tout doit se faire de manière à ce qu’il n’y ait pas une augmentation rapide du nombre de cas. »

Au sujet d’une possible levée des mesures dans certaines MRC et non dans d’autres, il a admis que le retour à la normale pourrait tenir compte des réalités régionales, mais à la lumière d’informations plus raffinées sur l’évolution de la situation.

« Il pourrait y avoir un assouplissement peut-être précoce dans certains milieux, dans certaines MRC pas rapport à d’autres », a souligné le Dr Fachehoun avant de marteler qu’on n’en est pas rendu là.

« N’oublions pas une chose, les résultats dont on dispose actuellement, c’est le portrait par rapport à ceux qui ont été testés, donc les gens qui ont participé au dépistage. La COVID-19, selon nous, elle est partout sur la Côte-Nord. »

Des études de séroprévalence à réaliser dans l’ensemble des régions du Québec pourrait apporter un regard plus pointu sur la situation. Elles permettront d’obtenir des données sur la proportion de Nord-Côtiers ayant développé des anticorps à la COVID-19, donc ceux ayant été exposés à la maladie, qu’ils aient développé ou non des symptômes.

Prêts à aller au front

Dans un autre ordre d’idées, la directrice générale adjointe par intérim et responsable des territoires périphériques, Dyane Benoît, a confirmé que des médecins de la Côte-Nord ont répondu présents à la demande du premier ministre François Legault.

« Nos médecins sur la Côte-Nord ont répondu aussi à l’appel et sont prêts à venir donner un coup de main là où on en aura besoin. La démarche est en cours pour être capable d’identifier où sont les besoins les plus importants et les équipes médicales seront au rendez-vous. »

Concernant les visites pour inspecter les différents milieux de vie d’aînés dans la région, Mme Benoît a mentionné que la tournée se terminera dimanche.