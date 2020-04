King de la danse en ligne : deux Forestvillois dans le clip de Bleu Jeans Bleu

Les Forestvillois Pierre-Marc et Ann-Emmanuelle Savard-Morneau apparaissent dans le nouveau clip du groupe populaire Bleu Jeans Bleu créé pour la chanson King de la danse en ligne. Ils ont répondu à la demande du quatuor d’envoyer une vidéo de leur « move signature ».

Étant en congé forcé en raison de la pandémie de la COVID-19, la fratrie a décidé un soir de pratiquer quelques mouvements, un verre à la main.

« C’était une joke à la base. On cherchait un moyen de se faire du fun, en prenant un petit verre de gin. On publiait nos danses à mesure sur Instagram et Bleu Jeans Bleu nous répondait. On s’est donc dit, on n’a pas le choix, on envoie une vidéo », raconte Pierre-Marc Savard-Morneau.

Plusieurs semaines sont passées depuis le 25 mars, date à laquelle le groupe a lancé sa demande. Les anciens Forestvillois, demeurant maintenant à Québec, avaient oublié la publication d’un futur clip.

C’est mardi le 21 avril que la « compilation de swingneux de pattes », comme l’ont si bien dit les musiciens, a été dévoilé en primeur à l’émission Ça va bien aller.

« J’ai reçu pleins de messages d’amis me disant que j’étais dans le clip. C’est comme ça que j’ai su la nouvelle. J’étais bien content même si on a fait ça pour rire », mentionne le jeune homme, qui fait partie des 780 personnes qui ont répondu à l’appel du groupe québécois.

Appel aux fans

C’est sur les réseaux sociaux que le groupe derrière le refrain le plus chanté de la dernière année, Coton Ouaté, a lancé l’appel à ses fans. « On te veut dans notre clip du King de la Danse », avait-il clairement annoncé.

Une vidéo où les mots d’Horacio Arruda et la chanson dont il est question s’entremêlent, a servi d’invitation officielle.

Rappelons que M. Arruda avait invité les gens à écouter de la musique et pratiquer la danse en ligne lors d’un des points de presse du gouvernement Legault.