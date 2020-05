Deux Portneuvoises récompensées pour leur implication sociale

Céline Deschênes et Lauréanne Tremblay, deux résidentes de Portneuf-sur-Mer, se sont vues remettre la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés en reconnaissance de leur engagement bénévole et leur détermination à exercer une influence positive au sein de leur communauté.

En raison de la pandémie de la COVID-19, les récipiendaires ont reçu leur médaille par la poste, la cérémonie qui devait avoir lieu à Baie-Comeau ayant été annulée.

C’est le conseil municipal de Portneuf-sur-Mer qui a déposé les candidatures des deux citoyennes « en raison de leur apport soutenu à la communauté et à l’épanouissement de tous les citoyens de Portneuf-sur-Mer, petits et grands », affirme la municipalité par voie de communiqué.

Implications

Lauréanne Tremblay, âgée de 84 ans, ne s’attendait pas à une telle récompense. « J’avais été avisée que je pourrais remporter cette médaille, mais je n’y croyais pas. Je ne fais pas de bénévolat pour ça », dévoile-t-elle en assurant qu’elle était « bien contente » de la recevoir.

Portneuvoise d’origine, Mme Tremblay est connue de tous dans le village. « Mon mari a toujours travaillé à l’extérieur, alors je devais m’occuper. Pendant que j’avais les enfants à la maison, je siégeais aux conseils d’école tant au primaire qu’au secondaire. Après qu’ils soient partis aux études, j’ai pu m’impliquer davantage », laisse-t-elle savoir.

Effectivement, la bénévole a investi son temps comme administratrice à la coopérative funéraire pendant 20 ans, aux conseils d’établissement de l’école Mgr Bouchard et de la polyvalente des Rivières, à la défunte Caisse Desjardins de Rivière Portneuf durant 40 ans, et depuis les 15 dernières années, elle s’implique activement pour le Club de la FADOQ Les As de Portneuf-sur-Mer.

De plus, Mme Tremblay aide les personnes malades à recevoir la communion à domicile par son implication avec l’Association Marie-Reine.

Elle joue bénévolement le rôle de « bedeau » au sein de la Fabrique Ste-Anne-de-Portneuf depuis plusieurs années. « Tant que la santé me le permettra, je continuerai d’être active », lance-t-elle.

Céline Deschênes

Quant à Céline Deschênes, qui a atteint l’âge honorable de 85 ans, elle a pleuré de joie quand elle a reçu sa médaille du gouverneur général. « Quelle belle surprise remplie d’émotions, dit-elle d’entrée de jeu. Je ne m’attendais pas à remporter ça, je ne me sentais pas à la hauteur de cette récompense ».

Enseignante à la retraite, Mme Deschênes a toujours transmis ses valeurs d’altruisme et d’engagement à ses élèves. Originaire de Sacré-Cœur, elle a commencé son métier de professeure à Portneuf-sur-Mer.

« Dans ce temps-là, c’était qui prend mari, prend pays », rigole-t-elle en précisant qu’elle cumule 65 ans de mariage avec son époux Cyrille Fortin.

Parmi ses nombreuses activités, Mme Deschênes est administratrice au sein du Cercle des fermières et se démarque pour avoir a mis en place, entre 2013 et 2015, une tournée des habitants pour leur transmettre une carte de souhaits d’anniversaire à domicile dans le but de briser l’isolement.

Non seulement Mme Deschênes aide et accompagne les aînés du village, elle a aussi à cœur le futur de Portneuf-sur-Mer.

En collaboration avec l’école primaire Mgr-Bouchard, elle a mis en place pour deuxième édition, un projet de tissage avec les élèves de six à douze ans. « J’ai toujours un pied dans l’école », s’amuse-t-elle.

Tous les Portneuvois reconnaissent l’implication de Céline Deschênes. « J’ai réalisé que quand nous faisons du bénévolat, ça nous empêche de vieillir. Je suis encore en santé et active pour la communauté. Je vais le rester tant que je pourrai », conclut la médaillée.