Chaud Bizzz concocte le spectacle de la Fête nationale sur la Côte-Nord

La Fête nationale du Québec ne passera pas sous silence sur la Côte-Nord en 2020, même si la pandémie empêche les traditionnels rassemblements festifs. Grâce à la troupe Chaud Bizzz, la soirée du 24 juin sera agrémentée d’un spectacle haut en couleur, dont les différents numéros et segments auront été enregistrés dans les semaines précédentes grâce à la magie du numérique.

Producteur et directeur général de la troupe, Simon Philibert a proposé son projet au comité régional de la fête au début de mai et ce fut l’emballement, selon lui. « Ça va être une fête différente, car on ne peut pas se rassembler », admet celui qui compte bien réussir à rassembler les Nord-Côtiers, même à distance, en les faisant voyager sur toute la Côte-Nord.

M. Philibert promet une fête musicale « pour nous rappeler la culture québécoise et inciter les gens à voyager dans notre belle région cette année. » Aux chanteurs Maxime Landry, Jordan Lévesque, Chloé Mc Neil, Jolyane Lemay et Matthieu Lévesque se joindront les musiciens de la troupe Chaud Bizzz, sous la direction d’Alexandre Goulet et Philippe Fleury.

Par ailleurs, une dizaine d’autres artistes de différents coins de la région participeront à la fête. « Ce sera un spectacle régional aux couleurs de la région », insiste le producteur, tout en rappelant qu’il sera diffusé en simultané en ligne sur Facebook et sur les ondes de Nous TV le 24 juin sur le coup de 20 h.

Culture et tourisme

Culture et tourisme se côtoieront pendant cette production. Dans le confort de leur foyer, les spectateurs assisteront à des prestations à saveur québécoise tout en voyageant de Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par Fermont, pour s’imprégner des beautés du territoire.

M. Philibert souhaite ainsi encourager les Nord-Côtiers à visiter leur région dans les prochains mois. « C’est musical, mais ce sera aussi une grande fête culturelle et touristique. »

Rappelons qu’habituellement, 22 municipalités de la région se partagent une enveloppe régionale de quelque 50 000 $ pour organiser des activités de la Fête nationale.