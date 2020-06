Les feux à ciel ouvert à nouveau permis dans la Manicouagan et la Haute-Côte-Nord

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) lève l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité dans les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord (en bonne partie), mais partout ailleurs sur la Côte-Nord, la mesure de prévention demeure.

Prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), la décision est effective depuis 8 h, le 25 juin. La pluie tombée pendant la journée de la Fête nationale du Québec a été en quantité suffisante pour lever l’interdiction dans une bonne partie du territoire québécois.

Seules les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont toujours aux prises avec des secteurs où il y a encore des interdictions de feux à ciel ouvert. Chez nous, cela concerne donc les MRC de Sept-Rivières, Minganie, Golfe-du-Saint-Laurent et une infime partie au nord de la MRC de la Haute-Côte-Nord, soit à proximité du Lac-Saint-Jean où brûle l’immense brasier du secteur de Chute-des-Passes.

Sept incendies sont toujours en activité sur la Côte-Nord, mais tous sont maîtrisés, confirme Mélanie Morin, porte-parole de la SOPFEU. Situés à partir de Baie-Comeau vers l’ouest de la région, tous ont été allumés par la foudre le 22 juin, sauf un. Il s’agit du feu de cause inconnue qui s’est déclaré entre le lac à la Chasse et la route 138, à Baie-Comeau le 19 juin, et qui est sur le point d’être déclaré éteint.