Les enjeux de main-d’œuvre toujours une priorité pour le CJE HCN

Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord (CJE HCN) dresse un bilan positif de sa dernière année financière, qui s’est terminée le 31 mars, et l’équipe est confiante de poursuivre sa mission malgré les mois particuliers qui les attendent en raison de la pandémie.

« Il reste que les enjeux de main-d’œuvre et de développement des jeunes sont toujours des priorités pour notre territoire, peut-on lire dans le rapport annuel présenté par l’organisme le 30 juin dans le cadre de son assemblée générale annuelle. L’équipe devra redoubler d’efforts en développant de nouvelles façons de travailler et de communiquer ».

C’est avec un budget total de 578 478 $ que le CJE HCN devait réaliser sa mission en 2019-2020. Le déploiement des différents programmes d’aide a nécessité une somme de 519 333 $, laissant ainsi un surplus net d’environ 60 000 $ dans les coffres de l’organisme à but non lucratif.

L’équipe du CJE HCN, composée de neuf employés, a permis la réalisation de 42 interventions, dont la rédaction de curriculums vitae, lettres de présentation, simulations d’entrevues, entre autres, via les services d’aide à l’emploi (SAE).

En ce qui a trait à la persévérance scolaire, 31 jeunes ont bénéficié d’un soutien individualisé et 233 élèves ont assisté à des ateliers interactifs portant sur le sujet.

Dans le secteur bénévolat, on y retrouve les activités suivantes : Éco-ambassadeurs – phase 2, partage autour d’une table et les paniers de Noël auxquelles respectivement sept, 14 et 28 jeunes ont participé bénévolement.

Quant au programme d’entrepreneuriat, qui développe le leadership chez les jeunes, 96 étudiants de quatrième et cinquième secondaire de la polyvalente des Berges ont pu entendre deux conférences d’entrepreneurs territoriaux, dans le cadre de la 4e édition de la Semaine des entrepreneurs à l’école.

Le volontariat, s’adressant aux 18 à 29 ans, consiste en un engagement volontaire pour la réalisation d’un projet qui a une utilité collective.

Deux jeunes se sont impliqués pour le nettoyage du rivage de la rivière bordant le sentier de la municipalité des Bergeronnes tandis que deux autres ont pris part au projet de construction de tables potagères et bacs floraux pour les aînés et les tout-petits.

Place aux jeunes

Le volet Place aux jeunes, mieux connu de tous, favorise la migration et la rétention de jeunes diplômés âgés de 18 à 35 ans sur le territoire.

Il a permis 71 soutiens individuels à distance, la découverte de la région pour 11 candidats des séjours exploratoires ainsi que la réussite de 12 migrations et 9 parallèles (conjoints et enfants) pour l’année.

Le programme Destination Haute-Côte-Nord, de son côté, a fait bénéficier 11 personnes de ses services de séjour personnalisé et de soutien financier pour les frais de déplacement reliés au passage d’une entrevue d’embauche. Parmi eux, huit ont trouvé des emplois et demeurent maintenant en Haute-Côte-Nord.

Finalement, en collaboration avec les caisses Desjardins de la MRC, le programme Jeunes au travail Desjardins a permis l’embauche de 17 jeunes âgés entre 15 à 18 ans pendant la saison estivale 2019.

Conseil d’administration

En ce qui concerne le conseil d’administration, aucun changement n’est apporté. Véronique Côté demeure la présidente de l’organisme et le vice-président Jean-Sébastien Painchaud-Hardy occupe maintenant un siège citoyen puisqu’il a dépassé l’âge réservé à son siège (18 à 39 ans). C’est donc Kathleen Goulet qui échange de poste avec lui.

« L’année 2020-2021 sera une année qui marquera l’histoire, malgré la pandémie il y a des aventures à poursuivreet des rêves à réaliser », de conclure le rapport annuel.