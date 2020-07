Le Réchauffé II de Mononc’ Serge

Le restaurant Kiboikoi aux Escoumins sera l’hôte d’un des premiers spectacles de la pandémie le 25 juillet à 19 h tout en respectant les normes sanitaires de la Santé publique. C’est l’artiste Mononc’ Serge qui viendra présenter son dernier album Réchauffé II en formule solo.

La représentation se déroulera à l’extérieur et le prix des billets est fixé à 25 $. Un maximum de 50 personnes pourra assister au spectacle du chanteur au style éclaté.

La vente des billets a débuté le 13 juillet et se déroule directement au café situé sur la route 138. En cas de pluie, l’événement sera reporté à une date ultérieure.

D’autres mesures sanitaires seront mises en place comme le respect de la distanciation sociale de deux mètres entre chaque famille et des stations de lavage des mains seront installées.

Reprises acoustiques

De son vrai nom, Serge Robert a décidé d’offrir ses plus grands succès à ses fans avec son album Réchauffé en conservant le son métal qu’il sait si bien maîtriser.

À peine un an plus tard, il revient à la charge avec Réchauffé II qui revisite des pièces encore plus lourdes mais de façon acoustique.

N’ayant pas peur de l’autodérision, l’oncle préféré de plusieurs commence son nouvel album avec la seule pièce originale qui se moque du concept de reprendre ses proches chansons.

Les deux plus vieux morceaux de l’album proviennent de Serge blanc d’Amérique avec Je chante pour les morons et Hitler Robert. Souvent oubliés, ceux-ci sont sortis entre les deux albums réalisés avec Anonymus.