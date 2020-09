«C’est le temps de sévir» : des amendes aux citoyens récalcitrants dès samedi

Le premier ministre du Québec, François Legault, a durci le ton ce 10 septembre en point de presse matinal.

«C’est le temps de sévir», a-t-il entamé. Ce samedi, les citoyens qui refuseront de porter le masque dans les lieux publics fermés se verront passibles d’amendes. Jusqu’à présent, les contraventions de non-respect des consignes sanitaires étaient réservées aux entreprises de la province.

Les montants et les modalités des amendes devraient être dévoilés d’ici la fin de la semaine par Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre responsable de la Sécurité publique.

François Legault a soutenu «qu’il était inacceptable» pour certains récalcitrants de mettre à risque la société québécoise.

«C’est le temps de sévir. Il y a une écrasante majorité qui suit les consignes de la santé publique. Les irresponsables mettent à risque la santé des personnes plus vulnérables et compromettent notre réseau de la santé. Il y a une tendance que l’on n’aime pas. On ne peut pas accepter que quelques individus irresponsables mettent à risque notre société. À compter de samedi, on va donner des amendes aux citoyens qui ne respectent pas les consignes», a-t-il annoncé.

Le premier ministre indique qu’il demandera aux forces policières de se concentrer dans les «zones jaunes» ou en mode préalerte.

Pour l’occasion, il était accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé et le directeur national de Santé publique Horacio Arruda.