Les motoneigistes devront planifier leur déplacement

À la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), on entrevoit une saison de motoneige sous le signe de la planification, selon le délégué régional Daniel Jean.

« Les motoneigistes devront planifier davantage leurs déplacements puisque certains services, comme la vente d’essence, seront réduits. Ils devront donc prendre le temps de s’informer avant de partir », affirme M. Jean, en entrevue avec le journal Haute-Côte-Nord.

La FCMQ a commencé à sensibiliser les amateurs de ce sport hivernal. « On émet des communiqués à chaque nouvelle directive et on retrouve déjà des recommandations sur notre site Web », confirme le délégué de la Côte-Nord.

La saison s’annonce prometteuse puisque les concessionnaires de motoneige « ont battu des records », selon Daniel Jean.

« Certains motoneigistes avaient l’habitude de se rendre aux États-Unis, par exemple. Cette année, il sera impossible de voyager. Les sentiers seront donc plus utilisés par des locaux », explique-t-il.

Par voie de communiqué, la FCMQ a confirmé qu’il n’était pas question de laisser les sentiers fermés pour la saison hivernale.

Toutefois, le mot d’ordre pour les clubs de motoneigistes est de suivre les recommandations de la santé publique.