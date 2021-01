La 26e campagne de Centraide récolte au-delà de 750 000 $

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a conclu sa 26e campagne de financement annuelle lors d’une soirée virtuelle qui s’est déroulée le samedi 30 janvier. Le Gala Saveurs du monde était un rendez-vous donné par l’organisme afin de dévoiler, notamment, les montants recueillis dans le cadre de cette année marquée par la pandémie de COVID-19.

Animée par Emmy Foster, membre du conseil d’administration de l’organisme, cette soirée était parfaite pour remercier, entre autres, les donateurs, les organismes, les participants et les bénévoles pour le travail accompli en cette année marquée par la pandémie de COVID-19.

« On veut vous remercier, si vous n’étiez pas là, on ne pourrait pas tenir notre événement. Merci de toujours être là, et d’être présent ce soir », souligne Mme Foster.

L’organisme a profité de l’événement pour dévoiler le montant récolté pour l’année 2020. Un total de 798 652 $ a été amassé sur un objectif de 725 000 $.

Pour Josée Mailloux, directrice générale de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan, la soirée était « une opportunité de célébrer la diversité culturelle et l’engagement social de vous et de centaines de personnes. On veut rendre hommage à des femmes et des hommes merveilleux ».

« Toutes les entreprises et les individus du territoire, vous êtes magnifique et généreux », a déclaré Mme Mailloux.

Les participants de ces événements étaient invités à un repas unique au thème les Saveurs du monde. Ce repas gastronomique à emporter comprenait sept services préparés par sept chefs issus de la diversité.

Les chefs de la soirée, Sofia Ghzyal Rami et Kamal Rami (Maroc), Sazid Zaman (Bangladesh), Sasha Valdes (Colombie), Rindra Rakotozafy (Madagascar), Sandrine Rose Tete et Jean-Jacques Eyoum Hiol (Cameroun), Gilbert Hervieux (Pessamit) et Emilie Schwartz (France) ont tous collaboré afin d’offrir une expérience culinaire d’exception.

Notons que les têtes d’affiche de cette édition étaient les membres du conseil d’administration de l’organisme. Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan ont saisi l’occasion pour remercier les commanditaires de la soirée, soit Image Xpert, Réfrigération Gagnon, bistro La Marée Haute, Provigo et IGA extra Marché Durant-Gaudet.