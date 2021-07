La protection des lieux, une priorité du MFFP

Le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs (MFFP), estime qu’il est de sa responsabilité à titre de propriétaire du secteur des dunes, de maintenir les lieux propres, sécuritaires et en bon état. De ce fait, il appuie la Municipalité dans sa volonté de limiter et contrôler l’accès à l’emplacement.



« Le secteur des dunes de Tadoussac est très fréquenté par les citoyens de Tadoussac et par les touristes, explique au Journal Haute-Côte-Nord, le relationniste de presse à la Direction du MFFP, Sylvain Carrier. Plusieurs vacanciers y font du camping, bien qu’aucune infrastructure ne soit aménagée pour les accueillir. Depuis quelques années, le milieu naturel se détériore. Les citoyens et les touristes se plaignent des nombreux déchets laissés un peu partout sur le territoire et de la dégradation du talus ».

Conscient que le site recevrait des nombres records de visiteurs cet été en raison de la COVID-19, monsieur Carrier ajoute que le ministère a travaillé en collaboration avec la municipalité du Village de Tadoussac pour mieux aménager le site.

« En plus des toilettes et des poubelles qui ont été mises à la disposition des visiteurs, des grosses roches ont été installées sur la terrasse marine près du fleuve pour protéger la berge qui est particulièrement fragile à l’érosion. Un espace de stationnement de courte durée a été aménagé à cet endroit et les visiteurs qui souhaitent passer plusieurs heures aux dunes sont invités à utiliser le grand stationnement situé près de la maison des dunes ».

Le porte-parole du MFFP ajoute que l’aménagement permet la mise en valeur de la vue sur le fleuve, en plus d’être sécuritaire.

« Des roches ont aussi été installées pour empêcher le camping dans les secteurs boisés puisque cette activité engendrait une grande quantité de déchet et une détérioration du milieu. »

Commentaires positifs

Bien qu’il soit conscient que ces aménagements amènent des changements dans les habitudes de certains citoyens de Tadoussac, le ministère a reçu des commentaires positifs de la part de plusieurs citoyens de Tadoussac et des nombreux touristes.

« Nous travaillons de concert avec la municipalité pour trouver des solutions pour rendre ces changements plus acceptables. »

Depuis le début de l’été, un contrat a été octroyé à une firme pour assurer une présence sur le territoire, sensibiliser les visiteurs à l’importance de respecter le milieu naturel et informer ceux-ci de la jours sur 7 et ce depuis le 21 juin jusqu’au 6 septembre inclusivement ainsi que les 11 et 12 septembre 2021.

Le contrat fait état d’un montant forfaitaire de près de 70 000 $.