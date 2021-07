Le Front de libération de Tadoussac entre en scène

Les mystérieux individus introuvables du FLT, ont peint des graffitis sur les fameuses roches dispersées un peu partout et plus particulièrement à la limite du stationnement, ainsi que deux pancartes bancales sur le terrain de la Maison Jude Tremblay, propriété d’André Tremblay de l’Auberge de jeunesse.



Bien qu’associé depuis toujours à la controverse du village, monsieur Tremblay refuse de s’autoproclamer chef du FLT.

« Oui je les appuie, je crois que les dunes doivent rester accessibles aux gens de Tadoussac. Mais ce n’est pas moi qui est derrière ça, malgré que je sois un contestataire depuis toujours », concède-t-il en entrevue au Journal Haute-Côte-Nord.

« J’ai su qui avait mis les pancartes, je vais lui demander s’il peut les enlever mais je ne l’imposerai pas, ajoute l’homme d’affaires. On n’a plus de place où aller, il y a du monde partout, il faut qu’on nous laisse ce secteur-là pour les gens de la place, ça fait 400 ans qu’on va là. Ils vont faire un parc national, ça va coûter 20 $ pour entrer, ils ne voudront plus couper une seule branche et dans 40 ans on aura juste des arbres et on dira qu’ici il y a des dizaines d’années, nous avions les dunes de Tadoussac. »

Le fantasque propriétaire de l’Auberge de jeunesse n’est pas en mesure de quantifier les membres du FLT pas plus qu’il désire les nommer.

« Nous sommes quelques-uns, des gens d’affaires pour la plupart, et des citoyens. Nous voulons co-gérer les dunes avec la Municipalité. Nous sommes capables nous avons été en affaires toute notre vie. Déjà que nous sommes entourés du parc marin, ça va faire un parc dans un parc, ça n’a pas de bon sens ».

Au moment d’écrire ces lignes, une rencontre était prévue entre la Municipalité et les gens d’affaires du village.

M. Tremblay a confirmé qu’un tract serait lu par un membre du FLT et qu’il serait lui-même « probablement présent à la rencontre, malgré que celle-ci se déroule en plusieurs phases (les citoyens, les gens d’affaires, etc.). Une façon de diviser et de garder le contrôle », selon André Tremblay.