Demande refusée à Transport R. Lamarre et fils

La demande d’échange de parcelles de terrain faite par l’entreprise locale Transport R. Lamarre et fils à la Ville de Forestville a été refusée par le conseil municipal le 13 juillet.



Par résolution, les élus n’ont pas adhéré à la proposition qui comprenait l’échange de parcelles de terrain de même superficie du parc de maisons mobiles au parc industriel. « Ce n’est pas un échange bénéfique pour le bien collectif des citoyens n’ayant pas de projets de développement dans le parc de maisons mobiles », a indiqué la mairesse Micheline Anctil.

L’entreprise avait demandé cet échange dans le but de déménager une partie de ses opérations dans le parc industriel. Elle voulait également une exemption de taxes de cinq ans, ce qui n’est pas possible en raison de la réglementation. Toutefois, les élus sont prêts à proposer à l’entreprise la vente d’une parcelle dont la taille serait à négocier au prix et modalités habituels de transaction « conditionnellement à ce que Transport R. Lamarre et fils défraye les frais afférents et qu’elle dépose un échéancier précis du déplacement de ses opérations ».