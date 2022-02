COVID-19 : une clinique de vaccination organisée le 16 février à Sacré-Coeur

Le CISSS de la Côte-Nord informe la population, par voie de communiqué, qu’une clinique de vaccination contre la COVID-19 aura lieu le mercredi 16 février au CLSC de Sacré-Cœur (55, rue Lévesque).

La vaccination est offerte à partir de cinq ans et la dose de rappel pourra être donnée uniquement aux personnes de 18 ans et plus.

Les personnes intéressées à profiter de cette clinique de vaccination doivent prendre rendez-vous en visitant le www.clicsante.ca ou en téléphonant au 1 877 644-4545.