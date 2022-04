La Côte-Nord souligne la journée de commémoration des travailleurs décédés

Une vingtaine de travailleurs affiliés à la CSN se sont réunis devant le pénitencier de Port-Cartier pour souligner en ce 28 avril, la Journée internationale de commémoration des travailleuses et des travailleurs décédés ou blessés au travail.

Pour l’occasion, une minute d’indignation s’est tenue et elle a été suivie par une minute de silence en l’honneur des travailleurs qui ont perdu la vie.

Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord affirme qu’il est important encore de nos jours de souligner cette journée en rappelant qu’en 2021, 207 Québécois ont péri en raison de leur travail (60 décès à la suite d’un accident et 147 à la suite d’une maladie professionnelle. Sur la Côte-Nord, deux personnes ont perdu la vie en 2021 selon les données de la CNESST.

« Quand on perd un collègue de travail, vous ne pouvez imaginer à quel point c’est dur pour les travailleurs. Nos collègues de travail, ça devient presque des membres de notre famille. Moi, j’ai travaillé à l’aluminerie de Baie-Comeau où il y a eu des accidents mortels et cela a marqué l’ensemble des travailleurs et travailleurs », explique Guillaume Tremblay, qui ajoute que la santé-sécurité dans les milieux de travail doit être une priorité pour empêcher d’autres accidents.

Le président de la section Québec du Syndicat des agents correctionnels fédéraux, Frédérick Lebeau, était également présent à Port-Cartier. Après plus de deux ans de pandémie où les conditions de travail ont été particulièrement difficiles pour les agents correctionnels, il était important pour celui-ci de souligner cette journée.

« Avoir des gens comme les agents correctionnels qui doivent se battre pour leur santé-sécurité, ce n’est pas normal. C’est important d’avoir une journée de commémoration comme aujourd’hui qui nous permet de sensibiliser les gens et le gouvernement », explique M. Lebeau.

En plus du rassemblement devant le pénitencier de Port-Cartier, d’autres événements auront lieu aujourd’hui. À Baie-Comeau, il y aura un rassemblement à 17h15 devant les bureaux de la CNESST (235 La Salle). À Sept-Îles, le point de rencontre est également devant la CNESST ( 700 boulevard Laure) à la même heure.