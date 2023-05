(PHOTOS) La Trotte rassemble 100 sportifs pour une 46e fois à Forestville

La centaine de sportifs, bénévoles et spectateurs de la 46e édition de La Trotte a été comblée samedi alors qu’elle était rassemblée à la polyvalente des Rivières sous des conditions météorologiques favorables.

Les quatre membres du conseil d’administration du Club La Trotte, Manon Foster, Marie-Pier Gagnon, Sandra St-Gelais et Martin Chamberland (absent), ne peuvent que se réjouir du succès de l’événement qui ne se dément pas année après année.

C’est d’ailleurs avec l’émotion dans la voix que la présidente Manon Foster a remercié tous les bénévoles, commanditaires et participants à la fin de cette journée plus que chargée. « L’important, ce n’est pas de gagner, c’est de bouger », a-t-elle clamé avant la remise des médailles.

Près de 100 inscriptions ont été comptabilisées que ce soit pour les courses de vélo pour enfants, la course à pied ou la marche. Des distances de 1, 2.5, 5 et 10 km étaient réalisables du côté de la course à pied et de la marche.

En nouveauté pour cette édition, un jeu gonflable et de la musique ont été de la partie. De plus, un dîner hot-dogs était offert sur place pour les intéressés. Des chandails à l’effigie de La Trotte étaient aussi en vente lors de la journée.

De nombreux prix de présence ont été tirés au hasard parmi les enfants participants. Le plus beau prix, un vélo pour enfants, a été donné gracieusement par la pharmacie Brunet de Forestville.

Notons que La Trotte revient à ses origines et se tiendra désormais toujours le samedi de la dernière fin de semaine de mai. « Avant, on l’appelait La Trotte de mai, on revient à cette formule », informe Mme Foster.

