Une inauguration en grande pompe pour l’Intermarché ATL des Escoumins

Bruno Jodoin, Georges Hampson, Christine Dufour, Cathy Laurencelle, Daniel Desruisseaux, André Desrosiers, Julie Bélanger et Carl Laurencelle lors de la coupe officielle du ruban.

C’est un nouvel intérieur au goût du jour qui a accueilli la trentaine de personnes venue assisté à l’inauguration officielle du magasin Alimentation Tremblay-Laurencelle (ATL) des Escoumins, après des rénovations d’une durée de 7 mois.

Un plus grand choix de produits, des allées plus larges, une nouvelle aire de stationnement : ce sont quelques nouveautés qui attendent les clients du commerce Escouminois.

« Tout s’est fait dans les règles de l’art », a souligné le maire de la municipalité des Escoumins André Desrosiers, qui a suivi le processus de transformation de près avec l’organisation municipale.

« Une communauté est en vie par les services qu’elle offre, et pour une population comme la nôtre l’Intermarché ATL est un service très important », a-t-il poursuivi.

« Ça faisait longtemps qu’on y réfléchissait,et on essayait de trouver des options pour les besoins que l’on avait en magasin », a raconté le co-propriétaire Carl Laurencelle.

« Avec l’aide de la municipalité et des contracteurs on a fini par trouver des solutions, et je peux vous dire que nous sommes fiers de voir ce que ça a donné », a-t-il conclut.

L’espace pour circuler dans le magasin est plus grand et l’intérieur plus lumineux qu’auparavant.

Le magasin a ajouté plus de 1 000 pieds carrés à sa superficie en déplaçant quelques départements et en réorganisant son arrière-boutique et son plancher.

C’est d’ailleurs la fin de sacs plastique, qui seront dorénavant remplacés par des sacs de magasinage en toile à l’effigie de la bannière Intermarché.

Les Chevaliers de Colomb et l’équipe de l’Intermarché ATL se sont également unis pour faire un généreux don de 20 000 $ sur 2 ans à l’école Marie-Immaculée des Escoumins et la polyvalente des Berges de Bergeronnes dans le cadre d’un programme de saines habitudes de vie avec les élèves.