Les festivités organisées par Homme aide Manicouagan et la Maison des familles de Baie-Comeau ont attirés plus de 1000 participants. (Photo : Isabelle Beaudin)

Plus d’un millier de participants pour souligner la fête des pères

La 11e Semaine québécoise de la Paternité, qui s’est déroulée sous le thème Faire équipe dès le départ, s’est conclue avec une journée de fête sur la rue Jalbert à Baie-Comeau.

Olympiades, jeux gonflables, atelier d’œuvre, chocolats chauds, spectacles de musique hommage et foodtruck. Tout y était pour en mettre plein la vue aux passants de la rue Jalbert, qui a été fermée pour l’occasion.

Nous devons reculer en 1910 pour voir naître la première fête des Pères. Elle a été initiée aux États-Unis par Sonora Smart Dodd qui a voulu rendre hommage à son papa monoparental qui a élevé à lui seul six enfants. Avouons qu’on ne peut que souligner cet exploit familial.

Depuis 113 ans, la parentalité et surtout la paternité ont bien changé. L’engagement du père et la coparentalité sont mis de l’avant. Selon l’organisme à la tête de la Semaine québécoise de la Paternité, une proportion grandissante de pères désire s’impliquer à part entière dès la conception de l’enfant et partager les tâches équitablement avec leur partenaire.

C’est ce que l’organisme Homme aide Manicouagan a mis en lumière avec la collaboration de la Maison des Familles de Baie-Comeau. « On a rapidement collaboré avec la MDF pour être en mesure d’organiser une journée familiale, mais aussi parce que de leur côté, l’organisme souhaite faire une plus grande place aux papas de façon concrète dans leurs services », a expliqué Patrick Desbiens, codirecteur chez Homme aide Manicouagan.

Stéphanie Saint-Gelais, directrice de la Maison des familles de Baie-Comeau se dit très fière de cette nouvelle collaboration. « Il est prévu qu’en septembre, on se penche chacun sur nos offres de service pour mieux évaluer comment on peut se soutenir », a-t-elle précisé.

Des idées concrètes mijotent dans les têtes dirigeantes des directions des deux organismes. Même si le tout est embryonnaire, Mme Saint-Gelais explique « sentir un besoin d’unir nos forces pour le mieux-être des pères ».

Les festivités sont les premières en présentiel depuis la pandémie en 2020. « On voulait mettre le paquet, on était prêt à accueillir 5000 personnes », a lancé M. Desbiens. La journée divertissante soulignait également les dix ans du réseau Maisons Oxygène. Une centaine de personnes ont aussi profité des portes ouvertes de l’organisme pour mieux connaitre les services offerts.

Patrick Desbiens est déjà en mode préparation pour les festivités de l’an prochain.