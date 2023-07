Un voyage inoubliable pour des élèves de Sacré-Cœur

Du 30 mai au 1er juin, 29 élèves de premier et deuxième secondaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur ont participé à un voyage inoubliable à Montréal.

Accompagnés de leurs enseignants Amélie Dufour, Renny Hovington et Caroline Toupin, mais aussi de quelques parents bénévoles, plusieurs participants en étaient à leur premier voyage dans la Métropole.

En plus des activités de financement réalisées au cours des derniers mois, les élèves ont pu compter sur la précieuse implication de plusieurs partenaires de la communauté qui leur ont ainsi permis de voyager à bord d’un autobus nolisé, de dormir à l’hôtel et de prendre part à des activités qui leur laisseront des souvenirs mémorables comme la visite de musées et d’expositions, une rencontre avec l’histoire du Québec et de la fondation de Ville-Marie, une exploration du Centre Bell sans oublier le très amusant Laser Game.

Les élèves et les adultes accompagnateurs tiennent à adresser leurs remerciements les plus sincères aux partenaires de cette magnifique expérience : Alfred le voisin d’Oscar, Autobus Deschênes, Bersaco, Cofor, Granulco, Groupe Boisaco, l’Hôtel Motel Restaurant Le Coronet, Intermarché Épicerie Hovington, Immeubles JPM, M. Jérémie Dufour, Microbrasserie La Chasse Gardée, Pharmacie Brunet, Restaurant La Croisée des saveurs, Ripco, Sacopan, Salon de coiffure Émilie, Transport Janifer, Unisaco et Valisaco.